Kartenvorverkauf für Memminger Meile beginnt am 2. Mai

Kultursommer · Das städtische Kulturfestival „Memminger Meile“ bietet vom 22. Juni bis 8. Juli 2017 ein abwechslungsreiches Programm mit viel Musik, Comedy, Zauberei, Poetry Slam, Kindertheater und Ausstellungen an unterschiedlichen Orten der Stadt.



Im letzten Jahr triebenRatten auf dem Markt beim Kulturfestival der Stadt Memmingen ihr heiteres Unwesen. Bild: Karl Pagany

Zur Festivaleröffnung am 22. Juni im Kreuzherrnsaal präsentiert Jürgen Batscheider die raumfüllende Installation „Boatpeople“. Musik und gute Sommerlaune versprechen die Auftritte der Allgäuer Mundartband „Losamol“, der Salsaband „Gustavo“ und der Gruppe „Gankino Circus“ aus Franken.

Einer der Höhepunkte der „Meile“ ist die „Lange Nacht der Kultur“ am 1. Juli in verschiedenen Kultureinrichtungen der Stadt. Der Kartenvorverkauf startet am 2. Mai 2017 in der Stadtinformation.