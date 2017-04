Jazzfrühling in Kempten: Die Allgäuer Magnus Dauner und Matthias Schriefl präsentieren ein indisches Konzert-Projekt

Musik · Der große Saxofonist Charlie Mariano ist der Vater eines Konzerts beim Kemptener Jazzfrühling, der jetzt startet. Vor zwölf Jahren sagte Mariano – mit über 80 schon altersmüde – eine Tournee mit dem „Karnataka College of Percussion“ ab und schlug dem indischen Ensemble als Ersatz Matthias Schriefl vor.

Für den Allgäuer Trompeter ein Sprung ins kalte Wasser. Denn südindische Musik ist vom gängigen Jazz so weit weg wie Bombay von München. Schriefl, der hochtalentierte Multiinstumentalist aus Maria Rain (bei Nesselwang) musste freilich schnell schwimmen lernen. Von einer CD hörte er sich die Melodien runter, paukte sie ein und verliebte sich nebenbei in die Musik. „Ich habe aber nicht verstanden, was da passiert“, sagt der 36-Jährige. Deshalb fuhr er nach der Tournee nach Bangalore, nahm Unterricht bei der Sängerin des Karnataka Ensembles, R. A. Ramamani – und wurde zum Süchtigen.



Schlagzeuger Magnus Dauner Bild: Matthias Becker

Ähnlich euphorische Worte verwendet Magnus Dauner (29), wenn er über sein Eintauchen in die musikalische Welt Indiens erzählt. Auch bei ihm war es Charlie Mariano, der ihm den Weg Richtung Subkontinent wies – allerdings in Form einer CD, die er aus dem Plattenschrank seines Vaters in Obergünzburg fischte, eine Aufnahme von Mariano mit dem Karnataka College of Percussion.

Hier geht's zum Programm des Kemptner Jazzfrühlings.