Historische Fotos aus dem Allgäu: Filmemacher entdeckte im Fotohaus Heimhuber in Sonthofen ein großes Archiv

Heimat · Alexander Freuding erinnert sich noch gut an den Tag, als er den Schatz fand. Als er 2005 fürs Bayerische Fernsehen einen Film über Landschaftsfotografie drehte, besuchte er am letzten Tag das Fotohaus Heimhuber in der Stadtmitte von Sonthofen. Die Rede kam aufs Archiv, das in einem Kellerraum lagerte.



Aus dem Buch "Heimat, Heu und Haferlschuh": Das Allgäu in den 1950er-Jahren Bild: Heimhuber Eugen Heimhuber, der damalige Inhaber des alteingesessenen Geschäftes, habe erst gar nicht aufsperren wollen, wegen der Unordnung und des Gerümpels. Als die Holztür mit der Aufschrift „Postkartenlager“ aufsprang, sei ihm die Kinnlade runtergefallen, sagt Alexander Freuding. Der kleine Raum war vollgestopft mit alten Fotos und Postkarten sowie Negativen auf Glasplatten, Metallplatten und Folien. Sie lagerten in Regalen, Schubladen, Holzkisten und Kartons. Freuding hatte entdeckt, was sich nach näherer Untersuchung als das wohl bedeutendste fotohistorische Regionalarchiv Deutschlands entpuppen sollte. Mehr über die Heimhubers und ihr Archiv erfahren Sie in der Montagsausgabe unserer Zeitung vom 30.01.2017.



