Günter Grünwald mault und witzelt prächtig vor 2.000 Besuchern in der Big Box Kempten

Komiker und Magnet · Das Schlagwort seines Programms „Deppenmagnet“ bezieht der Kabarettist Günter Grünwald auf sich selbst, denn er erzählt viel von Dummköpfen, die er unausweichlich anzuziehen scheine. Der Ingolstädter ist aber auch ein starker Publikumsmagnet.



Günter Grünwald lästert und witzelt in der Big Box Allgäu. Bild: Harald Holstein

Sein Programm hat er seit 2015 in Kempten und 2016 in Immenstadt und Memmingen gezeigt. Doch der „Deppenmagnet“ zieht noch immer an: 2.000 Besucher wollten Grünwald in der Big Box Allgäu sehen und hören.

Beeindruckend wie der Minimalist und Purist Günter Grünwald ohne Requisiten, ohne Tisch oder Stuhl, bloß mit einer kleinen Wasserflasche für den Notfall die einfach beleuchtete Big-Box-Bühne ausfüllt, wie er das Publikum nur mit Gesten, Gedanken und Gemaule zwei Stunden lang prächtig unterhält und zu Lachsalven reizt.