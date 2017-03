Filmfest zum Thema Fluss in Türkheim: Wertachfreunde wollen die Schönheit intakter Flusslandschaften zeigen

Natur · Die Schönheit intakter Flusslandschaften und ihre Bedeutung für den Naturhaushalt ist aus Sicht der Wertachfreunde Unterallgäu von so großer Bedeutung, dass sie dieses Thema am kommenden Sonntag einen ganzen Tag lang in den Mittelpunkt rücken.



Wertach-Schleife bei Thalhofen Bild: Andreas Filke Mit einem Filmfest zum Thema Fluss sollen die Bedeutung und die Zukunft der Wertach einer breiten Öffentlichkeit nahe gebracht werden. Am Sonntag, 2. April, ist das Filmhaus Huber in Türkheim die Plattform für verschiedene Filme und Gesprächsrunden zu bringen. Vor allem wünschen sich die Organisatoren eine lebendige und interessante Diskussion mit möglichst vielen interessierten Besuchern. Mehr über das Thema erfahren Sie in der Freitagsausgabe der Buchloer Zeitung vom 31.03.2017.



Die Allgäuer Zeitung und ihre Heimatzeitungen erhalten Sie in den jeweiligen AZ Service-Centern

im Abonnement

oder digital als e-Paper