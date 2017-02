Festspielhaus Füssen: Intendant Zwipf-Zaharia arbeitet an Kulturprogramm

Insolvenz · In den vergangenen sechs Wochen arbeitete Florian Zwipf-Zaharia eifrig an einem neuen Programm für das Festspielhaus Füssen. Seit Januar ist er Intendant des Theaters am Forggensee und soll dem gebeutelten Haus neues kulturelles Leben einhauchen.



Noch geschlossen: das Festspielhaus in Füssen. Bild: Ralf Lienert In den nächsten Tagen möchte der 59-Jährige bekanntgeben, wohin die künstlerische Reise geht; ein detailliertes Programm soll im März folgen und dann auch starten. Mehr über den neuen Intendanten, wo er bis jetzt gewirkt hat und weitere Informationen finden Sie in der Dienstagsausgabe unserer Zeitung vom 21.02.2017.



