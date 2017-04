Rapper · 2016 lockte der klassische Rockabend wenig Fans zum Festival „Go to Gö“. Nun setzen die Organisatoren auf Hip-Hop und DJ-Sound – und auf den deutschen Rap-Star.



Sido live beim Kapfenburg-Festival 2016 Bild: Diana Hofmann

Bonfire, J. B. O., Sunrise Avenue, Axxis und Revolverheld – Rockbands waren immer eine feste Größe im Programm von Go to Gö. Bei der 24. Auflage des Festivals am Rand des Ostallgäuer Dorfes Görisried ist nun alles anders. Erstmals tritt keine Rockband auf – und das hat einen guten Grund. „Das klassische Band-Konzert kam letztes Jahr nicht an“, sagt Josef Guggemos, bei dem die Organisationsfäden zusammenlaufen.

Nun setzen die Festivalmacher auf Party-Hits (28. April) und DJ-Sound (6. Mai). Und am 29. April sollen Hip-Hop- und Rap-Fans auf ihre Kosten kommen: Mit Sido hat sich ein Star der deutschen Rap-Szene angesagt.