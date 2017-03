Ein Künstler auf Reisen präsentiert Teppichgemälde in Imberg und Kempten

Ochsentour · Er hatte einfach mal Lust auf eine Ochsentour, wie sie sonst Rockmusiker machen: Abends ein Konzert geben, weiterfahren, am nächsten Abend an einem anderen Ort auftreten und so fort.



An seinem Auto hängend präsentiert Hantmann die Teppicharbeit. Bild: Tobias Hantmann „Als Künstler macht man so etwas ja eher weniger“, sagt Tobias Hantmann, der in Kempten aufwuchs und in Düsseldorf lebt und arbeitet. Mit seinem Golf und einem Anhänger ist der 40-Jährige gerade unterwegs von Düsseldorf nach Zagreb (wo er 2015 ausstellte) und zurück, um an ausgewählten Orten für zwei, drei Stunden sein Kunstprojekt „Tradition des Zeigens – Der Marktplatz von Freudenstadt“ vorzustellen. Nächste Woche macht er in Kempten und in Imberg (zwischen Sonthofen und Bad Hindelang) halt. Mehr über das Thema erfahren Sie in der Samstagsausgabe unserer Zeitung vom 25.03.2017.



Die Allgäuer Zeitung und ihre Heimatzeitungen erhalten Sie in den jeweiligen AZ Service-Centern

im Abonnement

oder digital als e-Paper