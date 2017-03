Die Krimi-Autorin Nicola Förg (54) aus Prem schreibt in ihrem neuen Roman über den brutalen Handel mit Welpen

Literatur · Ein Leben ohne Tiere ist für Krimi-Autorin Nicola Förg nicht denkbar. Auf ihrem Hof in Prem am Lech – an der Grenze von Oberbayern und Ostallgäu gelegen – haben auch zwölf Katzen mit abenteuerlichen Namen wie Ciabatta von Strohschupp oder Herr Hölderlin vom Holzstapel, dazu sieben Pferde, fünf Karnickel, 35 Goldfische und 40.000 Bienen ein Zuhause gefunden.



Ohne Tiere mag Krimi-Autorin Nicola Förg nicht leben. Hier hält sie eine ihrer zwölf Katzen im Arm. Bild: Regina Recht Und Tiere spielen oft auch in Förgs Büchern eine wichtige Rolle. So auch in ihrem soeben bei Pendo erschienenen Alpen-Krimi „Scharfe Hunde“. Es ist ein brisanter Fall, mit dem es die Garmischer Kommissarinnen Irmi Mangold und Kathi Reindl zu tun haben. Es geht um illegalen Welpen-Handel, der von osteuropäischen Ländern aus gesteuert wird. „Nach dem Waffen- und Drogenhandel ist der illegale Tierhandel das lukrativste Geschäft“, sagt Nicola Förg. Mehr über das Thema erfahren Sie in der Donnerstagsausgabe unserer Zeitung vom 02.03.2017.



