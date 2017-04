Christina Stürmer geht in der Big Box Kempten mit ihren Fans auf Tuchfühlung

Konzert · Christina Stürmer schwimmt privat und beruflich auf einer Erfolgswelle. Ende August sind sie und ihr Lebensgefährte Oliver Vargas, Gitarrist in ihrer Band, Eltern eines Mädchens geworden. Zuvor hat sie ihr mittlerweile siebtes Studioalbum „Seite an Seite“ veröffentlicht, das es in Deutschland bis auf Platz zwei der Albumcharts geschafft hat.

Bilderstrecke: 21 Bilder Christina Stürmer in der BigBox Kempten

Mit viel Gefühl und ihrer sympathischen Art überzeugte Christina Stürmer ihre Fans in Kempten. Bild: Ralf Lienert 2015 hat sie durch die Teilnahme bei der TV-Sendung „Sing meinen Song“ ein breites Publikum erreicht, das sonst vielleicht eher weniger mit ihrer Musik anfangen konnte. Da wundert es nicht, dass sie vor den 2.200 Zuschauern in der Kemptener Big Box nur so strahlt. „Auf meiner Prioritätenliste ist meine kleine Tochter Marina ganz nach oben gerutscht“, sagt sie. Mehr über das Thema erfahren Sie in der Dienstagsausgabe unserer Zeitung vom 04.04.2017.



Die Allgäuer Zeitung und ihre Heimatzeitungen erhalten Sie in den jeweiligen AZ Service-Centern

im Abonnement

oder digital als e-Paper