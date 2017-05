BigBox Kempten: Comedian Chris Tall zeigt sich frisch, frech und provokant

Humor · Comedian Chris Tall zeigt, dass er unterhaltsam witzeln kann. Aber nicht alles wirkt stimmig.

Bilderstrecke: 16 Bilder Chris Tall - Selfie von Mutti in der bigBox in Kempten



Chris Tall - Selfi von Mutti! Bild: Erwin Hafner

Kaum hatte Chris Tall die Bühne in der Kemptener Big Box betreten, machte er dem Publikum klar, was es in den nächsten drei Stunden zu erwarten hatte: Einen Abend mit frischem, frechem und manchmal grenzwertigem Humor.

Der 25-Jährige gastierte zum ersten Mal im Allgäu. Im Gepäck: sein Programm „Selfie mit Mutti“. Doch statt wie erwartet über das Thema Eltern zu sprechen, provozierte der Komiker mit derben Witzen. Über dem Abend schwebte vielmehr sein eigener Leitspruch: Darf er das?