Allgäuer Zeitung sammelt Vorschläge für alternative Nutzung der Kemptener Orangerie

Ideen-Aktion · Mit einer neuen, verblüffenden Idee überraschte Oberbürgermeister Thomas Kiechle vor etlichen Wochen. Er schlug vor, am Rande des Stadtparks, auf der sogenannten Zumsteinwiese, ein Haus zu bauen und darin die Stadtbibliothek unterzubringen. Würde dieser Einfall verwirklicht, stünde jedoch die Orangerie leer, dieses schöne, spätbarocke Gebäude am Hofgarten. Was damit anfangen?

Bilderstrecke: 9 Bilder Stadtbibliothek Kempten



Stadtbibliothek Kempten Bild: Matthias Becker

Diese Frage stellen sich derzeit viele Kemptener, und es gibt auch schon Vorschläge. Wir möchten nun die Ideen sammeln und in der Allgäuer Zeitung veröffentlichen - als ein reines Gedankenspiel.

Schon lange ist klar: Die Bibliothek in der Orangerie platzt aus allen Nähten. Das beklagt auch ihre Leiterin Andrea Graf. Was soll mit der Orangerie passieren, wenn die Bibliothek auszieht?

Ein Leerstand käme ja auf keinen Fall in Frage. Aber was passt in dieses Gebäude, an diesen Ort? Das möchten wir von Ihnen, liebe Leserinnen und Leser wissen. Welche Vorschläge haben Sie? Sollte es weiter für kulturelle Belange genutzt werden? Soll es zum Museum oder zur Kunsthalle werden? Soll ein Café oder ein Restaurant darin Platz finden? Soll es wieder zu einem Wohngebäude werden, wie früher schon mal? Gar zu einem Studentenwohnheim? Oder haben Sie ein ganz andere Idee? Wie sieht die Orangerie jetzt aus?

Vorschläge

Senden Sie Ihre Vorschläge an uns – entweder per E-Mail (redaktion.kultur@azv.de), per Post (Allgäuer Zeitung, Kulturredaktion; Heisinger Straße 14; 87437 Kempten) oder über das unten stehende Formular.