Allgäuer Virtual Reality Erlebnisraum in Immenstadt lässt in virtuelle Welten eintauchen

Scheinwelt · Den höchsten Berg der Welt besteigen, wie Superman durch New York fliegen oder Dinos in längst vergangenen Zeiten besuchen – das alles ist seit wenigen Tagen in Immenstadt möglich.



Dominik Folgmann (links) und Christian Bendlin haben Anfang März den „Virtual Reality Erlebnisraum Allgäu“ eröffnet. Bild: Matthias Hennig Dort haben die IT-Berater Christian Bendlin (36) aus Berlin und Dominik Folgmann (31) aus Kempten den nach eigener Aussage ersten Allgäuer Virtual Reality Erlebnisraum eröffnet, in dem sie ihre Gäste in vielfältige Schein- und Wunschwelten entführen. Beide versprechen ein Gefühl wie im Kino – mit dem Unterschied, dass man selbst Teil des Films ist. Wir haben das neue Freizeitangebot getestet. Mehr über den Allgäuer Virtual Reality Erlebnisraum erfahren Sie in der Donnerstagsausgabe unserer Zeitung vom 30.03.2017.



