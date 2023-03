Nach einem Schuss auf einen Polizisten bei einer Razzia im "Reichsbürger"-Milieu ist der Verdächtige in Untersuchungshaft. Das teilte die Bundesanwaltschaft am Mittwoch in Karlsruhe mit. Der Beamte war bei dem Vorfall in Reutlingen am Arm verletzt worden.

