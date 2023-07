In Pakistan ist die Opferzahl nach einer Bombenexplosion auf mindestens 30 angestiegen. Viele weitere Teilnehmer einer politischen Veranstaltung in der Provint Khyber Pakhtunkhwa seien verwundet worden, sagte die Polizei am Sonntag.

In Pakistan ist die Opferzahl nach einer Bombenexplosion auf mindestens 30 angestiegen. Viele weitere Teilnehmer einer politischen Veranstaltung in der Provint Khyber Pakhtunkhwa seien verwundet worden, sagte die Polizei am Sonntag.