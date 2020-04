Wenn man selber ein paar Jahrzehnte auf dem Buckel hat, in der dritten Apotheker-Generationen "werkelt" und die eigene Apotheke über 170 Jahre alt ist - dann sammeln sich zwangsläufig viele interessante Rezepturen aus vergangenen Zeiten an. Kommt dann der Spaß dazu, diese mit Lust und Liebe zu bearbeiten, entsteht in unserem Fall die Elefanten Manufaktur®. Zentrale Themen sind unsere ganz speziellen Salben, Kräuter und die Aroma- und Naturkosmetik.

In unseren Kategorien, die sich alle um „Natur & Wissen“ drehen, finden Sie ausgewählte, schöne und angenehm-heilsame Produkte aus einem großen Fundus an alten und aktuellen Rezepturen, allesamt aus unserem Haus. Viel Spaß beim Entdecken!

Die Elefanten-Manufaktur® in der Elefanten-Apotheke

Mit Liebe zum Detail

Aus alten Büchern, ganz vielen überlieferten Rezepturen und einer Menge Liebe zum Detail haben wir für Sie eine schöne Auswahl an traditionellen und neu-überarbeiteten Rezepturen zusammengestellt. Für diese Eigenmarke haben wir den Original-Elefant aus dem Apotheken-Logo von 1845 verwendet und sind der Meinung: die Verbindung von Moderne und der guten alten Zeit ist gelungen!

Innovationen nutzen

Zeit für Beratung und – natürlich - nützliche Tipps für Ihre Gesundheit: haben wir! Seit langem sind wir modern ausgerüstet und brauchen – Dank zweier automatischer Warenlager – nicht mehr von Ihnen weglaufen, wenn wir Ihre Medikamente heraussuchen. Dafür bleibt Zeit für Sie. Für eine sinnvolle Empfehlung oder einfach nur ein nettes Gespräch.

Natürliche Regulation

Sie sind oft krank und geben viel Geld für Medikamente aus? Sie wollen wissen, wie man gar nicht erst krank wird? Wir beraten NATÜRLICH und zeigen Ihnen neue Wege der ganzheitlichen Pharmazie. Was das ist, wie sie hilft und wie Sie diese ganz individuell für sich nutzen können, erklären wir Ihnen gerne in einer unserer zwei Natürlich-Apotheken in Memmingen!