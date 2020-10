INNOVERTA bedient zwei Bereiche: Unternehmensverkauf und Immobilienverkauf Sowohl beim Unternehmensverkauf als auch beim Immobilienverkauf kommt es auf zuverlässige Partner an. Das Gute bewahren und gleichzeitig für das Neue offen zu sein erfordert Weitsicht, Integrität und Professionalität. Wenn man seinen geliebten Immobilienbestand oder - noch gravierender - das eigene Unternehmen in beste Hände weitergeben will, weiß man besser, wen man dabei an der Seite hat.

Das INNOVERTA-Team, Daniel Benz und Petra Spaete, beschäftigt sich nur mit den Kunden intensiv, die das eigene Werteleitbild teilen. Dies kann man mit vier Kernworten gut zusammenfassen: EHRLICHKEIT – MENSCHLICHKEIT – TRANSPARENZ – BESTLEISTUNG. Wir sind, ebenso wie unsere Kunden, Freunde des Klartextes, kritikfähig und ehrlich, flexibel, aber standhaft, zukunftsorientiert, doch wertewahrend.

Sie (unsere Kunden) haben in Ihrem Leben schon viel erreicht – durch Fleiß, Ausdauer, Integrität und ja: auch Herz. Das, was Sie in langen Jahren mühevoller Arbeit geschaffen haben, verdient es, bewahrt zu werden.

Ob es eine schöne Wohnung ist, die zu bestmöglichen Konditionen den Besitzer wechseln soll, eine Luxus-Immobilie, ein kleines Familien-Unternehmen oder eine mittelständische Firma mit 100 Mitarbeitern - wir evaluieren, entwickeln, präsentieren und vermitteln es so, dass es zum Win-Win-Win-Deal unter Herzensmenschen wird. Das ist uns wichtig.

Denn einfach nur geeignete Kandidaten zur Unternehmensnachfolge oder den idealen Käufer für Ihre Immobilie zu finden, ist uns nicht genug. Wertschätzender und respektvoller Umgang mit Ihrem Lebenswerk, herzlicher und konstruktiver Umgang mit unseren Kunden machen hier den Unterschied.

Unternehmensverkauf

Die Firmeninhaber möchten ihr Lebenswerk in gute Hände übergeben wissen.

Beim Unternehmensverkauf und der M&A Beratung profitieren unsere Kunden vor allem von unserer langjährigen Erfahrung in der mittelständischen Industrie. Wir beschränken uns daher bei der Unternehmensbewertung nicht ausschließlich auf Zahlen, sondern erkunden die Unternehmen bei Begehungen und intensiven Gesprächen mit den Inhabern. Dies erfordert nicht nur eine fundierte Branchenkenntnis aus dem Bereich des jeweiligen Unternehmens, sondern auch ein Verständnis für die firmeninternen Prozesse von der Angebotserstellung bis hin zur Auslieferung. Für uns als Vermittler ist es erforderlich uns in die jeweilige Lage zu versetzen, das Unternehmen aus Sicht des Verkäufers zu verkaufen und aus Sicht des Interessenten zu kaufen. Wahre Empathie und Augenhöhe kann nur durch intensive Vor-Ort-Erfahrung erlangt werden.

Immobilienverkauf



Der Immobilienverkauf von Wohnobjekten ist ein Teil unseres Kerngeschäftes. Im Bereich der Gewerbeimmobilien werden wir sowohl zum Zwecke der Vermietung als auch zum Immobilienverkauf tätig. In beiden Fällen ist sowohl eine detaillierte Kenntnis um die Gegebenheiten der Immobilie, als auch ein fundiertes Wissen und Verständnis für die Nutzungsanforderungen des Erwerbers bzw. Mieters notwendig. Dazu gehört auch die marktgerechte Analyse einer Immobilie.

Unternehmensberatung und Immobilienbewertung

Unabhängig von einem Unternehmensverkauf bieten wir Unternehmensbewertungen an. Sei es bei der Aufnahme von Gesellschaftern, bei Erbauseinandersetzungen, Abfindungsfällen oder bei der wertorientieren Unternehmensführung etc.

Gleiches gilt für Immobilienbewertungen. Auch hier gibt es Situationen, in denen eine fundierte Bewertung, unabhängig von einem Verkauf, notwendig ist. Dies sind beispielsweise Erbauseinandersetzungen, Schenkungen oder auch die Ermittlung eigener Vermögenswerte etc.

Der Geschäftsführer Daniel Benz verfügt als Certified Valuation Analyst über eine global anerkannte Qualifizierung im Bereich der Unternehmensbewertung. Daneben ist er für die Bewertung von Immobilien nach DEKRA zertifiziert. Er ist somit kompetenter Ansprechpartner für die Bewertung von Unternehmen und Immobilien und arbeitet diese stets persönlich aus.

Charity

Wenn es nur noch um‘s Geld geht, dann verliert die Lebensarbeitszeit ihren Wert. Deshalb gehen wir neue Wege. Das Ziel sind WIN-WIN-WIN-Deals. Doch wofür steht das dritte WIN bei den WIN-WIN-WIN-Deals? Das steht für die regionalen Sozialprojekte, die INNOVERTA mit jedem Verkaufsprojekt künftig automatisiert unterstützt. Das heißt, dass wir von jedem Immobilen- oder Unternehmensverkaufsprojekt 10 % vom Netto-Erlös in Sozialprojekte in der Region abführen. Das kann für humane Hilfe ebenso sein, wie für Tierschutz- oder Naturschutzprojekte. Die Entscheidung, welches regionale Sozialprojekt gefördert werden soll, überlassen wir gerne unseren Kunden.

Wir sprechen mit unseren Kunden – offen und ehrlich. Wir laden Sie zu einem unverbindlichen, diskreten Erstgespräch ein.