Liebe Kunden,

in dieser unsicheren Zeit denken wir an unsere Kunden, Mitarbeiter und Ihre Familien.

Es ist für uns wichtig alles zu tun, um verantwortungsvoll zu handeln und für die Sicherheit aller zu sorgen.

Angesichts der aktuellen Situation bieten wir ab sofort für die Kunden, die zu einer Risikogruppe gehören und bereits einen Werkstatttermin bei uns haben oder benötigen,

einen Abholservice an.

Rufen Sie uns an: 08331/927805-0 oder schreiben Sie uns eine E- mail: info-mm@auto-stegherr.de

Öffnungszeiten: Mo.- Fr. 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr u. Samstag 9.00 Uhr bis 12 Uhr

Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund!

Ihr Team von Auto Stegherr