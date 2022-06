Neuzugang Nummer sechs beim Fußball-Bayernligisten FC Memmingen: Nach vier Jahren beim SC Ichenhausen kehrt Yannick Maurer zurück. Der 23-jährige Mittelfeldspieler gehörte hier zu den Leistungsträgern. Ichenhausen hat sich mittlerweile vom Spielbetrieb abgemeldet. Der Abgang von Maurer stand schon vorher fest.

Bereits in der Jugend beim FC Memmingen



Der quirlige Linksfuß spielte bereits in der Jugend für den FCM und kam anschließend im Herrenbereich zu 35 Landesliga- und drei Regionalligaeinsätzen. „Yannick ist in Ichenhausen weiter gereift und wir freuen uns, dass er wieder bei uns ist“, so der Sportliche Leiter Thomas Reinhardt zur Verpflichtung. Zudem ist ein weiterer Rückkehrer fix, genauso wie ein Regionalliga-erfahrener Allgäuer, der aus dem Nordosten in die Heimat zurückkehrt. Die Namen werden in den nächsten Tagen bekanntgegeben, wenn die Wechselmodalitäten erledigt sind.

Weitere Spieler sollen folgen



Wie Reinhardt wissen lässt, laufen derzeit noch Gespräche mit einem vielversprechenden Talent und einem erfahrenen Regionalliga-Spieler, der er gerne noch verpflichten würde. Gesprochen wird dieser Tage auch mit Gökalp Kilic, der in der vergangenen Saison einen vielversprechenden Einstand im Memmingen hatte, aber durch eine langwierige Verletzung ausfiel. Gleiches gilt für Emirhan Baysal. In beiden Fällen muss geklärt werden, wann sie gesundheitlich wieder zur Verfügung stehen können. Vom TSV Mindelheim kommt Stürmer David Kienle, der zunächst für die U21-Mannschaft vorgesehen ist.

Am Donnerstagabend (19 Uhr) tritt der FC Memmingen beim Bezirksliga-Aufsteiger SG Niedersonthofen/Martinszell an. Es ist das Ablösespiel für Dennis Picknik, der zu seinem Heimatclub zurückgekehrt ist.