Wieder einmal musste der FC Memmingen in der Regionalliga Bayern mit dem Gegner im Heimspiel am Samstagmittag die Punkte teilen. Zwei mal ging der FC Memmingen in gegen den VfB Eichstätt in Führung doch am Schluss fehlten zwei Minuten zum Sieg. Für Memmingen trafen in der 33. Minute Oktay Leyla, der dann auch für Lars Timo Gindorf in der 53. Minute die Vorlage zum Tor einleitete.