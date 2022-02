Das Ergebnis mit 3:2 (0:2) im vorletzten Testspiel des Regionalligisten FC Memmingen gegen den Bayernligisten TSV Schwaben Augsburg war zwar positiv, zufrieden konnte Trainer Fabian Adelmann dennoch nicht sein. "Wir sind jetzt kurz vor Punktspielstart. Da müssen einige noch aufwachen", kritisierte der Coach vor allem die erste Halbzeit nach der die Memminger durch Schwaben-Treffer von Rasmus Fackler-Stamm (7. Minute) und Dennis Ruisinger (31.) mit zwei Toren zurücklagen.

"Weit weg von Regionalliganiveau"

Entsprechend deutliche Worte fielen in der Pause in der Kabine. Der "zweite Anzug" machte es nach einigen Auswechslungen in der zweiten Hälfte besser. Arjon Kryeziu (73. + 80.) glich mit einem Doppelschlag aus. Emirhan Baysal erzielte in der Schlussminute in Unterzahl (Hasan Akcakaya war verletzt ausgeschieden) schließlich noch den Siegtreffer. Die Generalprobe findet nun am kommenden Samstag (14 Uhr) beim Nord-Bayernligisten SpVgg Ansbach statt. "Hier erwarte ich, dass die Jungs auf Spieltags-, auf Regionalliga-Niveau kommen. Da sind einige noch weit weg davon", sieht Adelmann die Stammplätze noch längst nicht vergeben.