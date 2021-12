Der ECDC Memmingen muss das kommende Heimspiel am Donnerstag gegen den EV Lindau verschieben. Wie der ECDC in einer Pressemitteilung bekannt gab, sind innerhalb der Teams mehrere Corona-Fälle aufgetreten, deswegen wird die Partie vorsorglich verschoben.

Bereits das zweite Spiel

Der neue Termin für das Aufeinandertreffen beider Teams ist der 15. Februar. Bereits das Heimspiel gegen den HC Landsberg am letzten Sonntag musste auf den 09. Februar verschoben werden. Die Indians haben also zum Ende der Hauptrunde mehrere Spiele unter der Woche zu absolvieren. Alle negativ getesteten Spieler im Kader nahmen das Training unterdessen wieder auf.

Nächstes Heimspiel gegen Passau

Schon am zweiten Weihnachtsfeiertag geht es für den ECDC in Deggendorf weiter, das nächste Heimspiel steht am 30. Dezember auf dem Programm. Dann kommt Passau an den Hühnerberg.