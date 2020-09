Die Wege von Torhüter Marc Henne und den Indians trennen sich. Die Memminger werden ihr Torhütergespann auf einer Position verändern. Den zweiten Torwart neben Joey Vollmer wollen die Indians zeitnah präsentieren. Der 27-Jährige Henne wird in Zukunft in der Bayernliga für Königsbrunn auflaufen.

Nach einem Jahr im Tor der Indians hat Marc Henne den Verein wieder verlassen. Die Indians verständigten sich mit dem gebürtigen Füssener auf eine Neuausrichtung auf der Torhüterposition neben Joey Vollmer.

Marc Henne teilte sich in der letzten Spielzeit weitgehend die Einsätze mit Memmingens Routinier Vollmer auf. Vor allem am Ende der Spielzeit musste der Linksfänger mit DEL2-Erfahrung viel Verantwortung übernehmen, als Vollmer verletzungsbedingt die Saison beenden musste.

Nach reiflicher Überlegung entschied man sich in der sportlichen Leitung aber für einen Wechsel auf dieser Position. “Die in ihn gesteckten Erwartungen konnte Marc am Ende leider nicht komplett erfüllen, so dass wir uns von ihm trennen mussten”, führt Sven Müller aus.

Ein Nachfolger für den nach Königsbrunn gewechselten Henne soll in naher Zukunft vorgestellt werden.