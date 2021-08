Dreimal mit zwei Toren Vorsprung geführt, aber am Ende hat es für die U21-Fußballer des FC Memmingen erneut nicht zu Zählbarem gereicht. In der Schlussphase wurde der schon sicher geglaubte Sieg in einer torreichen Landesliga-Begegnung beim VfR Neuburg noch mit 4:5 (1:3) verspielt. Aus Gastgebersicht war es eine wahre Energieleistung mit einer gewaltigen Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit. Auf der anderen Seite fehlte den jungen Memmingern die Abgeklärtheit, das Ergebnis gegen einen routinierten Gegner über die Zeit zu bringen.

Anfangs schlug die Mannschaft von FCM-Trainer Serdar Kul bei sommerlichen Temperaturen noch eiskalt zu. Arjon Kryeziu und Pascal Maier, aus dem Regionalliga-Kader abgestellt, nutzten in der sechsten und neunten Minute zwei Neuburger Abwehrfehler zur 0:2 Führung aus. Trotz des Anschlusstreffers von Fabian Scharbatke aus 20 Metern genau ins Kreuzeck (43.) lief es zunächst weiter planmäßig, weil Maier nur eine Minute später die Abseitsfalle aushebelte und den Zwei-Tore-Abstand noch vor der Pause mit 1:3 wieder herstellte.

Neuburg kam aber wie verwandelt aus der Kabine. Scharbatke machte das 2:3 (53.). Mit der Antwort von Musa Youseff nach einem Ballgewinn und schnellen Umschaltspiel, schien die Partie erneut mit dem 2:4 (64.) entschieden zu sein. Abermals Scharbatke mit seinem dritten Streich und ein Doppelschlag von Ray Bishop (82./87.) in der furiosen Schlussphase drehten den Spielverlauf komplett.