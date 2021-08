Mit 1:0 (0:0) entführte der FC Kempten im Allgäuer Landesliga-Derby die Punkte von den U21-Fußballern des FC Memmingen. Der Siegtreffer für die spielbestimmenden Gäste fiel in der 76. Minute durch Thomas Rathgeber.

Kempten drückte von Beginn aufs Tempo. FCM-Torhüter Robin Baumberger musste mehrfach Kopf und Kragen riskieren, um einen Rückstand zu verhindern. Beispielsweise schon in der siebten Minute, als er dem durchgebrochenen Deniz Yilmaz den Ball vom Fuß klaute. Kurz darauf war Baumberger zwar geschlagen, aber Stefan Inthal konnte noch auf der Linie klären. Mit dem torlosen Unentschieden zur Halbzeit waren die Memminger eigentlich gut bedient.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit gab Kempten weiter den Ton an, musste dem gegangenen hohen Tempo aber mehr und mehr Tribut zollen. Die erste und eigentlich einzig gute Memminger Möglichkeit hatte Qazim Prushi in der 74. Minute, aber FCK-Schlussmann Yannick Rakiecki hielt. Zwei Minuten später dann die spielentscheidende Szene: Kempten fing einen FCM-Angriff ab, der Ball kam zu Rathgeber, der platziert und unhaltbar für Baumberger ins lange Eck traf. Die FCM-Youngster fanden weiterhin kein probates Mittel und verloren in der Schlussphase auch noch Tiziano Mulas durch die Ampelkarte nach einem wiederholten Foulspiel (83.). Kempten brachte die knappe Führung in Überzahl sicher über die Zeit.