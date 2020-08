Mit einem 3:1 (2:0) Erfolg beim SV Steinhausen sind die U21-Landesliga-Fußballer des FC Memmingen in die Serie der Vorbereitungsspiele gestartet. Weil in Bayern aktuell nur Spiele gegen bayerische Mannschaften angetreten werden darf, wurde die Partie beim württembergischen Bezirksligisten ausgetragen. FCM-Trainer Serdar Kul setzte insgesamt 18 Spieler ein. Vor 50 Zuschauern trafen Mert Yildiz (23. Minute) und Jannik Holzapfel (42.) zur Pausenführung. In der zweiten Hälfte traf Christos Trifinopoulos (82.). Die Gastgeber kamen in der Schlussminute durch Tobias Rothenbacher zum Ehrentreffer.

Die U21 hat noch weiteren personellen Zuwachs bekommen. Aus den eigenen A-Junioren wurde auch Berk Adam übernommen. Von den U19-Junioren von Wormatia Worms wechselte zudem sein Zwillingsbruder Bora Adam nach Memmingen. Mit Nachwuchsmann Constantin Seibl ist das Torhüter-Quartett für den Gesamtkader (Regionalliga/Landesliga) des FC Memmingen nunmehr komplett.

Der nächste Test für den FC Memmingen II steigt am Dienstag (18.30 Uhr) beim TV Erkheim; Zuschauer sind hier aufgrund der bayerischen Corana-Beschränkungen nicht zugelassen.