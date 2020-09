Fußball-Regionalligist FC Memmingen hat ab Montagabend einen prominenten Trainingsgast. Ex-Löwe Timo Gebhart wird sich ab sofort mit der Mannschaft von Cheftrainer Esad Kahric fithalten. Entsprechende Meldungen bestätigen sowohl der Verein als auch der ehemalige Bundesliga-Profi.

Gebhart will sich fithalten

Der Vertrag von Gebhart war beim Drittligisten TSV 1860 München nicht mehr verlängert worden. Seitdem ist er auf Vereinssuche. Gegenüber dem Internet-Portal db24.de sagte der 30-jährige, dass es zwei Anfragen aus dem Ausland gab, "die aber aus meiner Sicht nicht gepasst haben", und nimmt zu kursierenden Gerüchten Stellung: "Ja ich werde mich ab heute beim FC Memmingen fithalten und schauen, was passiert". Nach wochenlangem Individualtraining steigt er in seiner Heimatstadt in den Trainingsbetrieb ein. Er wohnt mit seiner Familie in Memmingen, nur unweit des Stadions.

"Wir freuen uns, dass sich Timo bei uns fit halten will", bestätigt der sportliche Leiter des FC Memmingen Thomas Reinhardt das Trainingsgastspiel, "gerade unsere jungen Spieler können sich bei den Einheiten von so einem erfahrenen Spieler viel abschauen und nur von ihm lernen".

Bleibt er in Memmingen? "Keine Spekulationen"

In der Natur der Sache liegt es, dass bereits Spekulationen ins Kraut schießen, wonach Gebhart seine Karriere in Memmingen - dort wo alles begann und quasi vor der Haustüre - ausklingen lassen könnte. "An Spekulationen beteiligen wir uns aber nicht", so Reinhardt.

Gebhart hatte über die über die C-Junioren des FC Memmingen seine sportliche Karriere gestartet bevor in er in den Nachwuchs der Münchner "Löwen" wechselte. Für den VfB Stuttgart und 1. FC Nürnberg bestritt er 100 Bundesliga-Einsätze. Mit seinem "Herzensverein" 1860 hatte er nach der "Verbannung" in die Regionalliga auch den Wiederaufstieg in die 3. Liga geschafft.

Sein eigentlicher Stammverein in ganz jungen Jahren war der BSC Memmingen, dessen A-Klassen-Team heute von seinem Bruder trainiert wird.