Trainerwechsel jetzt auch bei der Landesliga-Mannschaft des FC Memmingen: Für Serdar Kul übernimmt ab sofort mit einer internen Lösung Besim Miroci die U21-Fußballer. Der 46-jährige wird das Team bereits im Heimspiel am Samstag (12 Uhr im BBZ-Stadion als Regionalliga-Vorspiel) gegen den FC Garmisch-Partenkirchen betreuen. Als Co-Trainer fungiert weiter Oliver Greiner.

"Erhoffen uns neue Impulse"

Miroci trainierte bislang erfolgreich das U19-Team der Vereins und hat es in die Aufstiegsgrunde zur A-Junioren-Bundesliga im kommenden Frühjahr geführt. Aus dem Vorjahr kennt er zudem noch die allermeisten seiner künftigen Schützlinge. "Wir hoffen, dass wir mit dem Wechsel neue Impulse setzen können und der Umschwung gelingt", sagt Thomas Meggle (Sportlicher Leiter der U21) zur Personalrochade. Er hofft, dass Kul dem Fußball-Club in der Nachwuchsarbeit weiter erhalten bleibt

Ziel: Klassenerhalt!

Miroci will das Schlusslicht in der restlichen Saison zum Klassenerhalt führten: "Am liebsten direkt. Und wenn das nicht gelingt über den Umweg der Relegation". Die Konstellation mit der ersten Mannschaft in der Regionalliga, der U21 in der Landesliga und der A-Jugend in der Bayernliga sei einmalig und müsse unbedingt so erhalten werden. Der Abstand zu einem Nicht-Abstiegsplatz beträgt neun Punkte, der erste Relegationsplatz ist lediglich zwei Punkte entfernt.

Beim FC Garmisch-Partenkirchen gelang in der Hinserie der bisher einzige Auswärtssieg. Die Werdenfelser haben zuletzt zwei wichtige 1:0 Erfolge über Bad Heilbrunn und Aystetten gelandet. Sie gehören damit zu einem Sextett in der Tabelle, das in der hart umkämpften Abstiegszone je 24 Punkte aufweist. Im Kalenderjahr 2021 stehen für den FC Memmingen II noch zwei weitere Partien beim FC Kempten und gegen den VfR Neuburg auf dem Programm. Wenn der Umschwung mit den durchaus machbaren Aufgaben gelingt, dann könnten die FCM-Reservisten mit reellen Chancen auf den Klassenerhalt überwintern.