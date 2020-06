„Wie ein Neuzugang“: Sven Schirrmacher bleibt bei den Indians

Mit dem 28 Jahre alten Verteidiger Sven Schirrmacher bleibt eine weitere Stammkraft den Indians auch in der neuen Saison erhalten. Der Defensivakteur geht in seine insgesamt neunte Spielzeit am Hühnerberg und will, nach langwieriger Verletzung im letzten Jahr, wieder voll angreifen.

Etablierter Führungsspieler und Neuzugang in einer Person – das beschreibt die Stellung von Verteidiger Sven Schirrmacher in diesem Sommer ziemlich genau. Obwohl er bereits seit Jahren für seinen Heimatverein aufläuft, konnte der 28-Jährige in der abgelaufenen Saison verletzungsbedingt lediglich zwei Partien absolvieren. Eine Spielzeit zum Vergessen, die den Memminger für das nächste Jahr umso mehr motivieren dürfte. Als einer der wenigen Rechtsschützen im Kader nimmt Schirrmacher eine wichtige Rolle im Team ein, seine Verletzung, die ihn monatelang außer Gefecht setzte, war für die Verantwortlichen ein großer Schock gleich zu Beginn der Runde. Nach überstandener Operation griff er kurz vor den Playoffs noch einmal ins Geschehen ein, ehe das Corona-Aus auch sein Comeback abrupt beendete.

Insgesamt kann Schirrmacher bereits auf über 200 Drittligaspiele für Memmingen, Peiting und Sonthofen zurückblicken, in knapp 200 Partien in der Bayern- und Oberliga ging er für die Indians aufs Eis und erzielte dabei rund 100 Punkte. „Svens Ausfall war für uns richtig bitter, denn er nimmt seit Jahren eine wichtige Rolle in unserem Team ein und ist ein sehr zuverlässiger Verteidiger. Wir wünschen ihm, dass er im nächsten Jahr möglichst von Verletzungen verschont bleibt“, so die Sportliche Leitung zur Vertragsverlängerung.