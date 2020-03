Wie der Verein mitteilt, ist ein Spieler des FC Memmingen an Covid-19 erkrankt. Demnach sei derGesundheitszustand des Erkrankten nach vorliegenden Informationen stabil, so der Verein. Dr. Jan Henrik Sperling, Vereinsarzt beim FC Memmingen, spricht von einem mittleren Verlauf der Krankheit.

Bereits am vergangenen Freitag, 13. März, meldete sich der Spieler wegen Fieber ab. Sperling ließ den Betroffenen darum auf den Coronavirus testen. Am Donnerstagabend wurde dann das positive Testergebnis bekannt gegeben.

50 Personen in Isolation - Zwei weitere Spieler zeigen Symptome



Weil die Mannschaft noch am Tag vor der Krankmeldung mit dem Spieler trainierte, informierte der Verein jetzt den kompletten Spielerkader, Trainer- und Betreuerstab. Etwa 50 Personen müssen nun für die nächsten zwei Wochen in häusliche Isolation. Bislang hätten sich nach Vereinsangaben zwei weitere Spieler mit Symptomen gemeldet. Der FC Memmingen ruft außerdem alle Personen, die Krankheitssymptome zeigen und aus dem Kreis oder Umfeld der Herrenmannschaften stammen, dazu auf "sich umgehend telefonisch mit ihrem Hausarzt oder Vereinsarzt Dr. Sperling in Verbindung setzen."

Als ein der ersten Verein überhaupt hatte der FC Memmingen den Trainingsbetrieb eigenverantwortlich gestoppt. „Wir waren zwar mit die ersten, aber dennoch zu spät“, lautet die bittere Erkenntnis von Vereinschef Armin Buchmann

