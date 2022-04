Der ECDC Memmingen hat am Dienstagabend den Einzug in das Halbfinale geschafft. Nach bereits zwei Siegen gegen die Tilburg Trappers im "Best of Five"-Modus, erreichten die Memminger nun vor heimischem Publikum ein souveränes 5:1.

Sieg im dritten Spiel gegen die Tilburg Trappers: Der ECDC Memmingen zieht erreicht das Playoff-Halbfinale

Foto: Siegfried Rebhan

hochgeladen von Redaktion all-in.de

Der ECDC verschaffte sich ab dem Beginn der Partie Respekt und ging in der 19. Spielminute mit 1:0 in Führung. In der 32. Minuten gelang Kilian Van Gorp dann jedoch zunächst der Ausgleich zum 1:1. Bereits fünf Minuten nach dem Gegentreffer folgte aber die Antwort der Hausherren. Memmingen ging durch einen Treffer von Matej Pekr erneut in Führung.

Im Schlussdrittel trafen dann Leon Kittel, Ludwig Nirschl und Peter Donat zum Endstand von 5:1. Auf wen die Memminger nun im Halbfinale treffen ist noch unklar.