Nach sechseinhalb Monaten Corona-Zwangspause bestreitet der Fußball-Regionalligist FC Memmingen endlich wieder ein Pflichtspiel. Bevor die Punkterunde mit der Nachholbegegnung am 3. Oktober beim VfR Garching fortgesetzt wird, steht zunächst am Samstag (14 Uhr) ein Heimspiel gegen den FV Illertissen im neu geschaffenen Liga-Pokal an. Hier sind behördlicherseits maximal 400 Zuschauer in der Arena zugelassen. Der FCM vergibt die Karten in diesem ersten Spiel zunächst nur an Dauer- und VIP-Karteninhaber. Sportlich sieht Cheftrainer Esad Kahric die Partie für seinen völlig neuformierten Kader als Testlauf.

Der Modus: Im Liga-Pokal der Regionalligisten wird ein Startplatz für die DFB-Pokalhauptrunde der Saison 2021/22 ausgespielt. Dabei gibt es zunächst fünf regionale Vorrunden-Gruppen. Memmingen spielt zusammen mit Illertissen und dem TSV Rain ums Weiterkommen.

Der Gegner: Der FV Illertissen hat ebenfalls einen sehr großen Umbruch im Sommer hinter sich. 14 Abgängen stehen neun Neuzugänge gegenüber. Reichlich bedient hat sich der FVI in der Nachbarschaft. Mit Torhüter Felix Thiel, Philipp Boyer, Lukas Rietzler und dem Japaner Natsuhiko Watanabe wurden gleich vier FCM-Spieler verpflichtet. Boyer und Watanabe stehen allerdings auf der Verletztenliste. Mit Fabian Rupp führt ein weiterer Ex-Memminger Illertissen als Kapitän an. Die Gäste haben bereits ein Liga-Pokalspiel hinter sich und trennten sich in einer torreichen Begegnung von Rain mit 4:4 Unentschieden.

Bisherige Vergleiche: Schon dreimal sind die beiden Nachbarn in der laufenden, nur unterbrochenen Spielzeit gegeneinander aufgelaufen. In den Punktspielen unterlag der FCM auswärts mit 0:2 und spielte zuhause 1:1 Unentschieden. Im Toto-Pokal gelang ein 2:0 Erfolg im Achtelfinale. In der Gesamtbilanz der bisherigen Aufeinandertreffen hat der Gegner allerdings klar die Nase vorn.

Das FCM-Personal: Ganz lässt sich Kahric bei der Startelf noch nicht in die Karten schauen, will letzte Entscheidungen erst nach dem Freitagstraining treffen. „Es kämpfen alle um einen Platz unter den ersten 16, 17 im Kader, angefangen bei den beiden Torleuten“, sieht der Coach einen gesunden Wettbewerb in seiner jungen Truppe, weil jeder nicht nur beim Aufgalopp unbedingt dabei sein will. Knifflig ist die Torhüterfrage. Die Entscheidung zwischen Martin Gruber und Mustafa Özhitay dürfte knapp ausfallen. Gut möglich, dass Kahric auf der Torhüterposition rotieren wird. Ex-Löwe Timo Gebhart hat zwar noch etwas Rückstand, dürfte angesichts seiner unbestrittenen Qualitäten aber gesetzt sein. „Er pusht die jungen Spieler in jedem Training“, lobt Kahric. Gebhart könnte deshalb die Mannschaft sogar als Kapitän aufs Feld führen. David Remiger fällt nämlich verletzt aus. Youngster Dennis Picknik steckt in Prüfungen.

Die Aussichten: Wo seine Mannschaft nach dem gewaltigen Umbruch steht vermag auch Kahric nicht einzuschätzen: „Wir kriegen langsam Struktur und Spielverständnis rein. Talent ist da, das wird aber allein nicht reichen. In den Pflichtspielen ist jetzt gegen die erfahrenen und eingespielten Gegner auch Mentalität gefragt“.

Zuschauerregelung: Dauerkarteninhaber können ausschließlich über die Esso-Tankstelle eine Zugangsberechtigung (Stehplatzbereich) erwerben. Mit Stand Freitag waren noch ausreichend Plätze zur Verfügung. VIP-Kartenbesitzer (Tribünenbereich) haben das notwendige Kontaktformular erhalten. Der Zugang in die Arena erfolgt ab 13 Uhr für die Dauerkarten-Besitzer über den Eingang an der Bodenseestraße (beim Holzkiosk). Die VIP-Gäste und Sponsoren werden über den nördlichen Eingang (beim weißen Gerätehaus) eingelassen, um den Besucherstrom zu lenken. Es gibt keine Tageskassen. Auf Anordnung der Stadt Memmingen hat der Verein sicherzustellen, dass es keine Menschenansammlungen und damit auch keine Zaungäste entlang der Bodenseestraße gibt. Alle Zuschauer in der Arena müssen sich an Abstandsregeln und Hygienekonzept halten (Infos: www.fc-memmingen.de).

Das voraussichtliche Aufgebot des FC Memmingen:

Tor: Martin Gruber / Mustafa Özhitay – Abwehr: Matthias Moser, Nicolai Brugger, Gino Portella, Ikenna Ezeala – Thilo Wilke (David Mihajlovic), Niko Fundel, Timo Gebhart, Hasan Akcakaya – Angriff: Roland Wohnlich, Oktay Leyla.

Ersatzbank: Jonas Brüderlin, Elias Kollmann, Jakob Gräser, Stefan Inthal, Kian Fetic, Qazim Prushi, Dennis Picknik.