Pascal Maier hat beim Regionalligisten FC Memmingen seinen Vertrag bis 30. Juni 2024 verlängert, das teilte der Verein in einer Pressemeldung mit. Von zwei Spielern musste sich der Verein in der Winterpause verabschieden.

zwölf Einsätze, drei Treffer

Der 24-jährige Offensivstürmer Pascal Maier wurde auf verschiedenen Positionen eingesetzt, vom Stürmer bis hin zum Außenverteidiger. Wegen zwei Verletzungsunterbrechungen kam er in dieser Saison auf 12 Einsätze und erzielte dabei drei Treffer. „Er hat sich nach seiner Rückkehr schnell etabliert, kam nach den Verletzungen schnell zurück ins Team und ist eine feste Größe bei uns. Ich freue mich, dass Palle zwei weitere Jahre bei uns bleibt“, so der sportliche Leiter Thomas Reinhardt in einer Pressemitteilung des Vereins.

Vereinswechsel in der Winterpause

In der Winterpause hat der FCM auch zwei Abgänge zu verzeichnen. Kian Fetic, der den erhofften Sprung in die Regionalliga nicht geschafft hat, schließt sich dem württembergischen Verbandsligisten VfB Friedrichshafen an. Der 21-jährige Stürmer, der 2019 vom TSV Berg gekommen war brachte es in Memmingen auf einen Viertliga-Einsatz und 17 Landesliga-Spiele mit der U21-Mannschaft. Eigengewächs Joel Mayr zieht es zum TSV Berg ebenfalls in die württembergische Verbandsliga, wo der 19-jährige Abwehrmann auf mehr Spielpraxis hofft.

Die im Oktober in der U21 suspendierten Qazim Prushi und Orkun Sarici laufen künftig für den Bayernligisten TSV Schwabmünchen auf. Beiden war nach ihrer Freistellung ein Vereinswechsel nahegelegt worden.