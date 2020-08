Eigengewächs Nicolai Brugger kehrt zum Fußball-Regionalligisten FC Memmingen zurück. Nach zweijähriger beruflicher Aus- und Weiterbildung in Baden-Württemberg und sportlichem Gastspiel beim Landesligisten VfL Nagold spielt der 23-jährige wieder für seinen Heimatclub.

Der Abwehrspieler durchlief in Memmingen den kompletten Nachwuchsbereich, bestritt bereits 84 Landesliga- und zwei Regionalliga-Einsätze. „Wir freuen uns, dass Nicolai wieder da ist. Er passt perfekt in unsere Bestrebungen, in Zukunft verstärkt auf eigene und Spieler der Umgebung zu setzen“, freut sich der sportliche Leiter Thomas Reinhardt mit seinem Kollegen Thomas Meggle über die Verpflichtung des 1,89 Meter großen „Kraftpakets“. Nicolai ist der Sohn des langjährigen Bayernliga-Spielers der 1990iger-Jahre Dieter Brugger.