Auch der fünfte Versuch findet nicht statt. Das für kommenden Dienstag zum wiederholten Male angesetzte Regionalliga-Nachholspiel des FC Memmingen beim VfR Garching wurde erneut abgesetzt. Wie der sportliche Leiter des FCM Thomas Reinhardt mitteilt, haben sich beide Vereine entsprechend abgestimmt, in der momentanen Situation nicht anzutreten - auch wenn der Spielbetrieb in der Regionalliga fortgesetzt werden sollte.

Die Entscheidung darüber fällt am Montag. Verbandsspielleiter Josef Janker hat die Partie wieder vom Spielplan genommen. Der Regionalliga-Kader des FC Memmingen hat am vergangenen Samstag sein letztes Training für das Jahr 2020 absolviert und befindet sich ab sofort in der Winterpause.