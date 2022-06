Der Neubau des Multifunktionsgebäudes des Fußball-Clubs Memmingen in der Arena schreitet zügig voran. Jetzt steht auch der Name für Generationenprojekt fest. Im Rahmen eines Medientermins wird er am kommenden Freitag um 14 Uhr auf der Baustelle gelüftet. Im Zusammenhang mit der Gebäude-Benennung und dem Nachwuchsleistungszentrum werden die Patronats-Partner offiziell vorgestellt.

Erster Auftritt von neuem Cheftrainer

Neben den anwesenden Unternehmen und den Vereinsvertretern, die über den Baufortschritt informieren, wird auch der neue FCM- Cheftrainer Stephan Baierl seinen ersten öffentlichen Auftritt haben. Zu der öffentlichen Veranstaltung sind auch alle FCM-Mitglieder und Freunde eingeladen. Die Bewirtung übernimmt das Kioskteam mit Stadionwurst und Getränken. Sollte die Witterung nicht mitspielen, findet die Präsentation nicht auf der Baustelle des Großprojekts sondern gleich nebenan unter dem schützenden Tribünendach der Arena statt.