In diesem Freitag-Abend-Spiel der DEB Oberliga Süd ECDC Memmingen Indians - Höchstadter EC , dass die Indians mit 3:1 gewinnen konnten, standen beide Goalies, Marco Eisenhut bei den Maustädtern und Benjamin Dierksen beim Höchstadter EC, unter Dauerbeschuss. Das 1. und 2. Drittel gewannen die Indians mit jeweils 1:0 durch Tore von Christopher Kasten in der 7. Min. und Sergei Topol in der 26. Min. Spielstand nach dem 2. Drittel 2:0 für die Memminger. Im Abschlussdrittel erzielten die Gäste den Anschlusstreffer in der 51.Min. zum 2:1 und es wurde noch einmal spannend. Doch das war das einzige Tor das Marco Eisenhut zulassen musste. Jaroslav Hafenrichter war es schließlich wieder einmal der den Sieg festmachte mit seinem Schuss, nach einem Konter, ins leere Tor der Gäste aus Höchstadt in der Schlussminute unter dem Jubel der zahlreichen Fans.