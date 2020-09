Der FC Memmingen vermeldet den „Königstransfer“ in der Regionalliga Bayern. Ex-Profi Timo Gebhart wird ab sofort für den Allgäuer Traditionsclub auflaufen – mindestens bis zum Winter. Die Chancen darüber hinaus stehen nicht schlecht, denn der 31-jährige hatte nach eigener Aussage diesen Sommer zwei Angebote aus dem Ausland abgelehnt, "weil es nicht gepasst hat". Gebhart setzt andere Prioritäten. Er lebt mit seiner Familie in Memmingen, hat gerade mal fünf Minuten bis zur Arena.

Keine finanziellen Gründe

Seit zwei Wochen ist er Trainingsgast, um sich fitzuhalten, nachdem er beim Drittligisten TSV 1860 München keinen neuen Vertrag erhalten hatte. Mit dem FCM-Vorsitzenden Armin Buchmann und dem sportlichen Leiter Thomas Reinhardt führte er "gute Gespräche" mit dem Ergebnis, "dass es passt". Finanzielle Gründe gaben zumindest nicht den Ausschlag.

Timo Gebhart (Mitte), neuer Spieler beim FC Memmingen

Foto: FC Memmingen

hochgeladen von Holger Mock

Memmingen: Startpunkt der Profi-Karriere

Gebhart erinnert sich vielmehr an seine Wurzeln: "Von hier aus habe ich den Sprung zu 1860 geschafft. Jetzt kann ich etwas zurückgeben". Im Stadion an der Bodenseestraße hat er quasi seine Kindheit verbracht, kennt jeden Grashalm. Von seinem Stammverein BSC Memmingen war er in der Jugend einst zum FCM gewechselt: Mit der Entdeckung durch die Münchner "Löwen" hat er seine sportliche Karriere gestartet, 100 Bundesliga-Spiele für den VfB Stuttgart und 1. FC Nürnberg absolviert, war U21-Nationalspieler und U19-Europameister.

Auf welch sportliches Terrain er sich begibt, ist ihm bewusst. Der Regionalliga-Vorletzte FC Memmingen hat einen völligen Umbruch hinter sich. Im Vergleich des Kaders vor einem Jahr sind nur noch Torhüter Martin Gruber, Jakob Gräser und der neue Kapitän David Remiger da. Die meisten Spieler sind gerade 18, 19 oder 20 Jahre alt. Die FCM-Verantwortlichen hoffen, dass aus dem einstigen "Löwen" in Memmingen ein Leitwolf werden kann. „Vielleicht braucht die junge Mannschaft jetzt gerade einen Spieler wie mich“, weiß Gebhart um die Erwartungshaltung, die von seiner Vita ausgeht.