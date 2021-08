Im Regionalliga Bayern Spiel am Freitagabend zwischen dem FC Memmingen und dem TSV 1860 Rosenheim konnten die Memminger auf ganzer Linie überzeugen. Von Anfang an zeigten sie den Gästen aus Rosenheim, wo es langgeht. Es rollten die Angriffe über Außen auf das Gästetor und es war nur eine Frage der Zeit, wann der FCM in Führung gehen würde. In der 26. Minute war es dann soweit. Jakob Gräser, 3-facher Torschütze an diesem Abend, brachte seine Elf mit einem Kopfballtor die 1:0 Halbzeitführung.

Nach der Pause setzten die Gastgeber die Rosenheimer weiter unter Druck. Martin Dausch gab mit einem Freistoß die Vorlage in der 53. Minute für Jakob Gräser zu seinem zweiten Tor. Nur eine Minute später gelang Pascal Maier nach einer Einzelleistung das 3:0. Wer dachte, dass die Memminger es nun ruhig angehen lassen, sah sich getäuscht, denn sie machten weiter Druck und in der 63. Minute war es wieder Jakob Gräser, der mit einem Kopfballtor den Sack zumachte. Es war sein drittes Tor und nun stand es 4:0. Der Jubel kannte keine Grenzen. Der Sieg war auch in dieser Höhe verdient.