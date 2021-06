Die bayerische Politik ist nach wie vor nicht in der Lage eine sinnvolle Lösung für die Zulassung von Zuschauern bei Amateurspielen zu finden und die geltende „absurde Regelung“, wie sie nicht nur BFV-Präsident Dr. Rainer Koch bezeichnet, umgehend zurückzunehmen. Das bedeutet für den FC Memmingen, dass bei allen Spielen am kommenden Wochenende und bis auf weiteres im Stadion keine Zuschauer zugelassen werden können, zum Beispiel beim Samstag-Test der U21 gegen den TV Bad Grönenbach. Das Vorbereitungsspiel der Regionalliga-Mannschaft des FCM gegen den österreichischen Zweitligisten FC Dornbirn ist ohnhin aus anderen Gründen von diesen Samstag auf den 26. Juni verschoben worden. Bei Nachwuchsspielen ist immerhin gestattet, dass der begleitende Elternteil der Kinder am Spielfeldrand zusehen darf – natürlich mit entsprechender Abstands-/Maskenregel.

Landtag hält an Stehplatz-Verbot fest, verspricht aber praxisnahe Lösungen



Es bleibt (noch) dabei: Auf den bayerischen Amateur-Fußballplätzen ist auch weiterhin keine begrenzte Zahl an Zuschauer*innen auf Stehplätzen erlaubt. Das ist das Ergebnis einer sehr emotional geführten Debatte im Bayerischen Landtag, an deren Ende die Regierungskoalition in namentlicher Abstimmung zwei Dringlichkeitsanträge zur Änderung der aktuell geltenden Regelungen im „Rahmenkonzept Sport“ abgelehnt hat. Bei der Plenarsitzung hieß es aber auch, dass das für den Sport zuständige Innenministerium „in den nächsten Tagen eine praxistaugliche Regelung finden wird und wir zu Lösungen kommen werden“.

Der Bayerische Fußball-Verband (BFV), der das „Rahmenkonzept Sport“ bereits bei Inkrafttreten kritisiert und dringend Nachbesserungen für seine fast 4600 Mitgliedsvereine gefordert hatte, reagiert mit großer Enttäuschung: „Der Frust bei den Vereinen ist enorm – und er wird mit jedem Tag weiter wachsen, an dem diese unsinnige, weil nicht mehr erklärbare Regelung Gültigkeit besitzt“, sagt BFV-Präsident Rainer Koch: „Wir haben gerade in denvergangenen Tagen nochmals intensive Gespräche mit Innenminister Joachim Herrmann und Gesundheitsminister Klaus Holetschek sowie Ministerpräsident Markus Söder geführt. Dass unsere Vereine aber mit dieser Entscheidung des Landtags weiter vertröstet werden, ist alles andere als schön. Wichtig ist es jetzt, dass in jedem Falle die angekündigten Taten folgen, daran muss sich die Regierung messen lassen.“

Für BFV-Schatzmeister Jürgen Faltenbacher, im Präsidium für den Spielbetrieb in Bayern zuständig, ist es „extrem bitter, dass die erlösende Nachricht für den bayerischen Amateurfußball jetzt ausgeblieben ist. Das Thema darf nicht auf die lange Bank geschoben werden. Wer die Debatte verfolgt hat, der weiß, dass sich in der Sache alle einig sind, aber leider überlagern politische Ränkespiele den Kern und werden auf dem Rücken der Vereine ausgetragen. Wir alle sind bereit, verantwortungsbewusst den nächsten Schritt in Richtung mehr Normalität zu machen. Schon mit 100 Stehplätzen, selbstverständlich unter Einhaltung des Mindestabstands und zur Not auch mit Maske, wäre den meisten unserer Vereine, die jetzt alle wieder in die Vorbereitung mit Testspielen starten, in einem ersten Schritt geholfen gewesen. So aber spielen unsere Buben und Mädchen weiter vor leeren Rängen, weil Oma und Opa, Bruder und Schwester Sportplatzverbot haben. Fußballplätze sind groß genug, um zumindest eine begrenzte Zahl an Zuschauer*innen auf Stehplätzen zulassen zu können, zumal die meisten Sportgelände gar keine Sitzplatztribünen haben“.

Trotz der jetzt getroffenen politischen Entscheidung bleibt der BFV dabei, sich in die Überarbeitung des Konzepts miteinbringen zu wollen. „Und das lieber heute als morgen – zumal praxisnahe und erprobte Konzepte seit langem in der Schublade liegen und damit umgehend eine deutliche Verbesserung der Situation herbeigeführt werden könnte“, betont Koch.

Die aktuelle Regelung sieht ausschließlich bis zu 500 Zuschauer*innen im Freien auf zugewiesenen Sitzplätzen vor, deren Kontaktdaten sitzplatzgenau erfasst werden müssen. In der Halle sind hingegen bis zu 1000 Stehplätze ohne feste Zuordnung gestattet. Experten aus Wissenschaft, Medizin und Forschung sind sich einig, dass das Infektionsrisiko unter freiem Himmel äußerst gering ist, bis heute ist kein Corona-Fall bekannt, der ursächlich mit einem Fußballspiel in Verbindung steht.