Fußball Landesliga Südwest: Am Samstagmittag hat sich der FC Memmingen II gegen den SV Heilbrunn einen Punkt erkämpft. Die Gäste gingen nach einer Flanke durch einen satten Schuss von Maximilian Schnitzlbaumer in Führung. Die Memminger hielten gut dagegen und erzielten durch eine gekonnte Einzelaktion von Christos Trifinopoulos noch in der ersten Halbzeit den Ausgleich. Im zweiten Abschnitt setzte die Heimelf von Trainer Besim Miroci und Oliver Greiner die Gäste ständig unter Druck. Für den Siegtreffer, der absolut verdient gewesen wäre, reichte es für die Memminger allerdings nicht.