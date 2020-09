Mit der Freigabe des Wettkampfbetriebes für Mannschaftssportarten ab 19. September mit Zuschauerbegrenzung machen sich die Vereine an die Umsetzung. Gleich nach der Nachricht gestern hat sich der Fußballclub Memmingen an seine Hausaufgaben gemacht. Zwar steht der Spielbetrieb der Regionalliga-Mannschaft im Vordergrund, aber auch die 13 Nachwuchsteams ab der U21 abwärts müssen organisiert werden.

Eigenes Konzept für Zuschauer



Rein sportlich kann das bestehende Hygienekonzept für den Trainingsspielbetrieb vermutlich im Prinzip auf den Wettkampfbetrieb übertragen werden. Dazu will der Bayerische Fußballverband noch Näheres vorlegen. Für die Zuschauer bei den Regionalliga-Spielen braucht es jedenfalls ein eigenes Konzept. Zwar hat die bayerische Staatsregierung den Spielbetrieb freigegeben, allerdings gleich mit der Maßgabe, dass es vom örtlichen Infektionsgeschehen und den Vorgaben der kommunalen Gesundheitsbehörden abhängig sei. Aktuell ist in Memmingen der Corona-Warnwert überschritten, ohne dass es bislang – im Gegensatz beispielsweise zu Landshut – Einschränkungen zur Folge hat.

Wohl nicht mehr als 170 Sitzplätze



Schritt für Schritt wollen die Verantwortlichen des FC Memmingen in den nächsten Tagen rational eine Vielzahl von Punkten abarbeiten, teilt der Vorsitzende Armin Buchmann mit. Zu allererst ist die Stadt Memmingen als Stadioneigner gefordert: Der FCM wartet auf eine Genehmigung und einen genauen Zuschauer-Belegungsplan für die Arena. Und hier beginnen schon die Probleme: Grob überschlagen springen mit den geltenden Abstandsregeln wohl nicht mehr als um die 170 Sitzplätze auf der eigentlich 990 Besucher fassenden Tribüne heraus. Auch die Gesamtbeschränkung auf 400 Fans ist eine Herausforderung. Allein die Zahl der VIP- und Dauerkarten beim FCM ist deutlich höher.

Viele Fragen, die gelöst werden müssen



Es tun sich viele Fragen auf, die gelöst werden müssen: Wer darf rein, wer muss draußen bleiben, denn der bisherige Schnitt liegt bei knapp 1.000 Zuschauern? Wie kann ein Reservierungssystem für die möglicherweise 400 zugelassenen Zuschauer kostengünstig und sinnvoll umgesetzt werden? Wie können die Stadionbewirtung und das VIP-Catering aussehen und räumlich organisiert werden. Zudem müssen bei allen Heimspielen die Daten aller Anwesenden erfasst werden. Es wird nur mit großem personellen Mehraufwand in der Organisation gehen, ohne dass es vermutlich Einnahmen durch Tagesgäste geben wird. Der FC Memmingen hat diesen Fall für sich aber schon bereits durchgerechnet, genauso wie ein Worst-Case-Szenario mit komplettem Zuschauerausschluss.

Anforderungen Stück für Stück abarbeiten



Die FCM-Verantwortlichen hoffen schnell, alle erforderlichen Informationen zu bekommen und werden alle Anforderungen Stück für Stück abarbeiten. „Wir hoffen Mitte kommender Woche aussagekräftiger zu sein“, so Buchmann. Der Spielplan lässt zumindest gegenüber den Konkurrenten etwas mehr Luft für die Planung, denn für die erste und zweite Mannschaft geht es erst am 26. September los. Die Woche zuvor ist spielfrei. Begonnen wird in der Regionalliga mit den ersten Begegnungen im neuen Liga-Pokal. Anschließend soll der erste Teil der noch ausstehenden Punktspiele der Saison 2019/2020 abgewickelt werden. Der Rest ist für Frühjahr 2021 geplant.

Im sportlichen Lager hebt sich natürlich die Stimmung, dass fast sieben Monate nach dem letzten und einzigen Punktspiel in diesem Jahr der Ball wieder rollt. Mal abgesehen davon, dass nach dem kompletten Umbruch jede Woche mehr Vorbereitung der Truppe von Cheftrainer Esad Kahric gut tut. „Es wird spannend, hoffentlich mit einem Happy-End für uns mit dem sportlichen Regionalliga-Erhalt“, hofft Buchmann.

Der voraussichtliche Spielplan des FC Memmingens bis zur Winterpause:

Sa. 19.09.2020 – Liga-Pokal: FC Memmingen spielfrei

Sa. 25.09.2020, 14 Uhr – Liga-Pokal: FC Memmingen – FV Illertissen

Sa. 03.10.2020, 14 Uhr - Regionaliga: VfR Garching – FC Memmingen

Di. 06.10.2020, 19 Uhr – Liga-Pokal: FC Memmingen – TSV Rain

Sa. 10.10.2020, 14 Uhr - Regionalliga: TSV Rain – FC Memmingen

Sa. 17.10.2020, 14 Uhr – Regionalliga: FC Memmingen – SV Wacker Burghausen

Sa. 24.10.2020, 14 Uhr – Regionalliga: SpVgg Greuther Fürth – FC Memmingen

Sa. 31.10.2020, 14 Uhr – Regionalliga: FC Memmingen – FC Schweinfurt

Sa. 07.11.2020, 14 Uhr – Regionalliga: SV Heimstetten – FC Memmingen

Sa. 14.11.2020, 14 Uhr – Regionalliga: FC Memmingen – SV Schalding/Heining

Sa. 21.11.2020 – Liga-Pokal: FC Memmingen spielfrei

Sa. 28.11.2020, 14 Uhr – Liga-Pokal: FV Illertissen – FC Memmingen

Sa. 05.12.2020, 14 Uhr – Liga-Pokal: TSV Rain – FC Memmingen