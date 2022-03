Spieltag in der Volleyball-Kreisliga Süd der Frauen. Insgesamt drei Spiele wurden am Samstag in der Memminger Vöhlinhalle absolviert. Die Gastgeberinnen vom TV Memmingen bestritten das Auftaktspiel gegen das Team des TSV Pfuhl und mussten in der ersten Partie des Tages eine deutliche 0:3-Niederlage hinnehmen (26:28,12:25,15:25).

Sieg im zweiten Spiel für Memmingen



In der zweiten Partie gegen den FC Kleinaitingen III zeigten die Frauen vom TV Memmingen dann eine stärkere Leistung und entschieden das Spiel mit 0:3 (25:7,25:19,25:19) wiederum für sich. Spiel Nummer 3 bestritten dann der TSV Pfuhl gegen die Mannschaft aus Kleinaitingen. Hier konnte sich erneut der TSV mit 3:1 (25:17,25:23,19:25,25:16) durchsetzen.

Nächste Partie beim SV Mauerstetten



Als nächstes geht es für die Memmingerinnen am 2. April ins Ostallgäu. Dort warten dann die Gegnerinnen vom SV Mauerstetten und vom VfR Jettingen. Für den TV Memmingen spielten am Samstag: Manuela Bamberger, Jana Baur, Alessandra John, Belinda Kokott, Anna Rinderle, Saskia Schneider, Lisa Staib, Kerstin Steinmetz, Anna Zimmermann.