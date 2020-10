Das Regionalliga-Heimspiel des FC Memmingen gegen den SV Wacker Burghausen kann am kommenden Samstag (14 Uhr) vor Zuschauern ausgetragen werden. Es gilt aber weiterhin eine Begrenzung: Insgesamt 400 Fans sind in der Arena zugelassen. Das haben das Ordnungs- und Sportamt der Stadt Memmingen auf Nachfrage des Vereins aufgrund der neuen Allgemeinverordnung bestätigt. Das entsprechende Zuschauer- und Hygienekonzept muss eingehalten werden.

Karten für das Heimspiel sind ab Donnerstag im freien Verkauf ausschließlich über die Esso-Tankstelle direkt am Stadion erhältlich. Dauerkarten-Inhaber können ihre Zugangsberechtigungen an gleicher Stelle erwerben und haben am Mittwoch dafür noch ein Vorzugsrecht. Die Karten sind auch am Spieltag selbst noch an der Tankstelle zu haben, sofern der Vorrat reicht. Die Stadionkassen bleiben geschlossen. Nähere Informationen zum Zuschauer- und Hygienekonzept unter www.fc-memmingen.de