Am Freitagabend konnte der ECDC Memmingen in der DEB-Oberliga Süd Spiel gegen den SC Riessersee in der Memminger Eissporthalle am Hühnerberg seine Erfolgsserie mit einem 6:2-Heimsieg fortsetzen.

Voller Einsatz bei den Indians

Die Indians zeigten bereits in der 2. Minute durch ein Tor von Ludwig Nirschl dass sie alles daran setzen werden, um die Serie im Heimspiel mit einem Sieg fort zu setzen. In der 13. Minute konnten jedoch die Gäste aus Garmisch den Ausgleich durch einen verdeckten Schuss erzielen.

Deutliches Endergebnis

Im 2. Drittel ging's wieder richtig gut los. Die Memminger zogen mit einem Doppelschlag in der 21. Minute und 26. Minute durch Petr Pohl und einem Tor von Sergei Topol in der 30. Minute auf 4:1 davon. Moritz Isarael von den Gästen konnte in der 35. zwar auf 4:2 verkürzen, aber im letzten Abschnitt schraubten die Memminger mit 2 Toren von Alec Ahlroth in der 45. und 55. Minute das Endergebnis auf 6:2.

Zwei Minuten vor der Schlusssirene gab es noch eine Kampfeinlage vor dem Memminger Tor, da das Spiel zu diesem Zeitpunkt bereits entschieden war, völlig unnötig.