Die Verletzungsmisere beim FC Memmingen reißt nicht ab: Natsuhiko Watanabe fällt nach seiner Armverletzung, die er sich im Regionalliga-Auswärtsspiel in Eichstätt zugezogen hat, sehr lange aus. Zwar ist nichts gebrochen, aber die Verletzung ist so schwerwiegend, dass der 24-jährige Japaner vermutlich die Wintervorbereitung nicht bestreiten und erst in einigen Monaten wieder sportlich aktiv sein kann. Noch vor Weihnachten soll der Offensivspieler operiert werden.