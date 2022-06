Beim FC Memmingen wird wieder geschwitzt. Das neue Trainerteam mit Cheftrainer Stephan Baierl, Co-Trainer Bernd Meier und Torwart-Trainer Guido Greubel macht den Kader fit für die Bayernliga-Saison, die am 15. Juli mit dem Eröffnungsspiel beim künftigen Allgäuer Kontrahenten TSV Kottern beginnt. Aus dem bisherigen Stab ist weiter Athletik-Trainer Harry Rehklau dabei. Eine Rochade hat es auf dem Posten des Torwart-Trainers gegeben. Hier rückt Greubel in Baierls Mannschaft. Er war zuletzt im Jugendbereich des FC Memmingen tätig und hat mit Baierl schon in Ulm erfolgreich zusammengearbeitet. Mario Spendel übernimmt laut Reinhardt dankenswerter Weise den Job in der Nachwuchsarbeit.

Neue Gesichter zum Trainingsauftakt

Zum offiziellen Trainingsauftakt waren auch die Neuzugänge Fabian Lutz (zurück vom TSV Landsberg), Micha Bareis (SSV Ulm U19) und Flemming Schug (FV Illertissen U19) dabei. Stürmer Mehmet Fidan (Türkspor Neu-Ulm) wird noch dazustoßen. Es wurden auch noch unbekannte Spieler gesichtet – es sind Akteure die im Probetraining getestet werden.

Weitere Transfers angekündigt

In den nächsten Tagen soll es weitere personelle Neuigkeiten geben. Wie Reinhardt mitteilt, sind die Neuzugänge Nummer fünf und sechs bereits fix, darunter ist ein Rückkehrer. Die Namen werden bekannt gegeben, wenn die Formalitäten mit den abgebenden Vereinen erledigt sind. Ein weitere Neuverpflichtung steht vor dem Abschluss. Außerdem gibt es drei Kandidaten auf verschiedenen Positionen, die sich in dieser Woche entscheiden wollen. Bei einem weiteren Wunschspieler entscheidet sich laut Reinhardt ein Transfer erst Anfang Juli.

Am kommenden Samstag (14 Uhr) steht für den FC Memmingen das erste Testspiel an. Der österreichische Zweitligist FC Dornbirn ist gleich der hochklassigste Gegner in der Vorbereitung.