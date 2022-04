Der FC Memmingen hat in der Fußball Regionalliga Bayern gegen den TSV Aubstadt mit 2:3 (2:1) verloren. Die Hausherren gingen zwar mit 2:0 in Führung durch die Tore von Dominik Stroh-Engel in der 5. Minute und dem Treffer von Timo Lars Gindorf in der 9. Min. wobei die Gäste in der 19 Spielminute durch Michael Dellinger den Anschlusstreffer erzielten. Nach dem Pausentee legten die Gäste aus Unterfranken noch 2 Tore, in der 50. Min. Patrick Hofmann und und 4 Minuten vor dem Abpfiff war es noch einmal Michael Dellinger der den Siegtreffer für die Gäste erzielte.