Der FC Bayern München II zeigte in der Memminger Arena tollen Fußball. Das Spiel begann mit einem Blitztor in der 2. Minute von Christopher Scott. Das zweite Tor der Bayern erzielte Jamie Lawrence mit einem Schuss durch die Memminger Abwehr in der 16. Minute - auch am ausgezeichneten Schlussmann der Memminger Mustafa Özhitay vorbei, dem die Sicht verstellt war. Für den Pausenstand von 0:3 sorgte in der 3. Minute Nemanja Motika mit einem Schuss aus 20 Metern.

Nach der Pause mussten die Bayern bis zur 80 Minute auf das 0:4 durch Yusuf Kalbadayi warten. Der Memminger Torwart Mustafa Özhitay lieferte eine hervorragende Leistung. Diese Niederlage war nicht zu verhindern gegen die "kleinen Münchner Bayern" von Trainer Martin Demichelis.