Das Fußball-Regionalliga-Bayern-Spiel FC Memmingen - SpVgg Greuther Fürth II in der Arena Memmingen endet nach einer Aufholjagd der Memminger mit einem 3:3 (1:2). Die Fürther begannen recht forsch und erzielten bereits in der 6. Minute durch Davide Pisanu die 0:1 Führung.

Fürth zur Halbzeit in Führung

Es dauerte bis zur 21. Minute, bis die Memminger sich von dem Schock erholt hatten. Dann aber kamen sie nach einer Flanke von Martin Dausch vor das Tor der Gäste. Dabei konnte der Gästetorwart Lasse Schulz den Ball nicht abfangen und Yannick Scholz war zur Stelle und konnte das Leder über die Linie schieben zum verdienten Ausgleich. Fürth konnte noch vor der Pause mit 1:2 in Führung gehen durch ein Tor von Leon Gümpelein.

Memmingen holt sich den verdienten Punkt

Nach der Pause erhöhten die Gäste durch Davide Pisanu mit seinem zweiten Tor auf 1:3. Nun musste aber auf Memminger Seite was passieren. Martin Dausch trieb seine Mannschaft immer wieder vor das Tor der Fürther. Eine Flanke von rechts konnte Oktay Leyla mit dem Kopf aufs lange Eck, für den Torwart unerreichbar, zum Anschlusstreffer 2:3 in der 60. Minute unterbringen. Die Memminger mussten nun stürmische Angriffe der Franken abwehren und kamen nur noch mit letzter Kraftanstrengung vor das Gästetor. Martin Dausch gelang in der 77. Min. der verdiente Ausgleich zum 3:3 unter Mithilfe des Gästetorwarts, der bei dem Treffer nicht gut aussah. Ein Punkt bleibt aber in Memmingen und der war auch verdient.